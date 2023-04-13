Ця планета робить повний оберт навколо своєї зірки за 56,4 дня.

Астрономи знайшли "теплу" планету, маса якої удвічі більша за Юпітер. Вона обертається навколо далекої карликової зірки.

Як йдеться у дослідженні, опублікованому в ArXiv, екзопланета може стати "теплим Юпітером", притулившись до зірки.

Нещодавно відкрита TOI-4127 b має радіус майже в 1,1 раза більший за Юпітер і масу у 2,3 раза більшу за газового гіганта. Вона робить повний оберт навколо своєї зірки TOI-4127 за 56,4 дня.

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Ексцентрична (не кругова) орбіта екзопланети наближає її до зірки приблизно на третину відстані між Землею і Сонцем, розігріваючи поверхню об'єкта до 332 градусів за Цельсієм.

На думку астрономів, вона недовго буде "теплим" Юпітером - скоро її температура стане набагато вищою. Це станеться, коли інший небесний об'єкт порушить орбіту планети.

Останні новини з космосу

Нещодавно вчені засікли радіосигнал з космосу, який постійно повторюється.

Також астрономи виявили інопланетний світ з двома сонцями і бурхливою піщаною бурею.

Крім того, науковці змогли ха допомогою телескопа Вебба виявити та дослідити екзопланету розміром з Землю.

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