За словами науковців, нове дослідження є "дуже важливим".

Глибоко в океанах Землі можуть існувати місця, з яких зародилося все земне життя, цю теорію вже давно розглядають вчені. В Атлантиці дослідники дали назву "Загублене місто" нерівному ландшафту з моторошними шпилями, під якими, на їхню думку, могла кипіти хімія, що передувала життю, пише The New York Times.

І ось тепер фахівці змогли вперше зазирнути в цей потенційний Едемський сад. У звіті, який був опублікований в журналі Science, йдеться про команду з 30 осіб, яка бурила глибоко в районі середньоатлантичного морського дна і підняла майже милю незвичайного рідкісного кам'янистого матеріалу. Зазначається, що раніше не було знайдено такого масивного зразка з такої великої глибини. Цей матеріал є головним для основної теорії про походження життя.

"Ми це зробили. Тепер у нас є скарбниця гірських порід, яка дозволить нам систематично вивчати процеси, які, на думку людей, мають відношення до виникнення життя на планеті", - наголосив член команди експедиції з Вудс-Хольського океанографічного інституту на мисі Кейп-Код у штаті Массачусетс Фрідер Кляйн. Відео дня

Регіон, який досліджували науковці, знаходиться поруч з одним із вулканічних розломів, які перетинають дно Світового океану, наче шви бейсбольного м'яча.

"Відомі як серединно-океанічні хребти, ці безодні мають гарячі джерела, мерехтливі води яких виливають мінерали в крижану морську воду, повільно утворюючи дивні пагорби та шпилі, які іноді стають місцем для бунтів химерних істот", - йдеться у матеріалі.

Протягом десятків років вчені висловили припущення, що гарячі джерела або породи, що лежать під ними, сприяли геохімічним реакціям, що мільярди років тому зародити земне життя. Останнім часом вони прискорили пошук підтверджуючих доказів.

"Багато людей проводили лабораторні роботи, дослідження на папері та моделювання походження життя", - зауважила океанолог з Вашингтонського університету, яка ретельно вивчала такі докази, Дебора Келлі.

Вона додала, що нове дослідження є "дуже важливим".

"Воно закладає основу для нового розуміння", - підкреслила океанолог.

За словами вчених, роки наукових відкриттів стануть результатом детального аналізу кам'янистої мантії, зокрема, як вона впливає на питання походження життя.

"Ще занадто рано говорити про щось конкретне, оскільки результати ще не отримані. Але ми дізнаємося. Це хвилювання", - зауважив К. Йохан Ліссенберг, перший автор наукової статті і петролог з Кардіффського університету в Уельсі.

Інші наукові дослідження

Як писав УНІАН, китайські науковці проаналізували зразки ґрунту на Місяці та з'ясували, що разом з мінералами в ньому була знайдена вода. За словами вчених, такий тип води може стати потенційним "ресурсом для заселення Місяця".

Також повідомлялось, що у Бразилії під час сильних дощів дослідники виявили, ймовірно, найдавніший скелет динозавра. За словами науковців, вони можуть мати вік близько 233 мільйонів років.

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