Водночас китайські користувачі соцмереж позитивно відгукнулися про це дослідження.

Китайські науковці проаналізували зразки ґрунту на Місяці та з'ясували, що разом з мінералами в ньому була знайдена вода, пише CNN.

"Знахідка води на Місяці сама по собі не є чимось новим. NASA та індійські космічні апарати помітили на поверхні Місяця те, що вони вважають водою, а китайські вчені минулого року знайшли воду в скляних кульках, розкиданих по всьому Місяцю. Але це останнє відкриття, за словами вчених, є першим випадком, коли вода в її молекулярній формі, H2O, була знайдена у фізичних зразках - і, що важливо, вона була знайдена в тій частині Місяця, де раніше вважалося, що вода в такій формі не може існувати", - йдеться у матеріалі.

Вчені ретельно розглянули зразки, які були зібрані китайським зондом "Чан'е-5", що приземлився на поверхню Місяця у 2020 році, та виявили "призматичний, схожий на пластину прозорий кристал" - близько завширшки з людську волосину - який насправді виявився "невідомим місячним мінералом", названим ULM-1, йдеться у дослідженні, яке опубліковано 16 липня в журналі Nature Astronomy.

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Згідно з дослідженням, що кристал ULM-1 (з хімічною формулою (NH4)MgCl3-6H2O) складається близько на 41% з води, з домішками аміаку, які підтримують стабільність молекул H2O, попри різкі перепади температури на Місяці.

За словами науковців, такий тип води може стати потенційним "ресурсом для заселення Місяця". Це відкриття стало крайнім досягненням Китаю, який має намір стати домінуючою космічною державою, яка має широкі амбіції, а саме створення дослідницької бази на Місяці.

Водночас китайські користувачі соцмереж позитивно відгукнулися про це дослідження, підкресливши, що космічна програма є предметом національної гордості.

"Відкриття гідратованого мінералу на місці посадки "Чан'е-5" є захоплюючим і сприятиме подальшому розширенню нашого розуміння реакцій породи з парою в місячній корі і на поверхні Місяця", - наголосив головний науковий співробітник Місячного і планетарного інституту в Техасі, який не брав участі в дослідженні, Девід А. Крінг.

Своєю чергою планетарний геолог з Університету Гонконгу каже, що на Місяці може існувати три типи води, а саме сполука, яку ми знаємо як H2O, її заморожена форма, лід, а також молекулярна сполука, що має назву гідроксил.

Космічні дослідження - останні новини

Як писав УНІАН, астрономи виявили найбільш ранню галактику, яку коли-небудь бачили. Вона називається JADES-GS-z14-0 і яскраво світить у ранньому Всесвіті.

Також повідомлялось, що у центрі Чумацького Шляху знайшли надзвичайно рідкісну чорну діру.

"Це захопливе зоряне скупчення продовжує дивувати наукову спільноту відтоді, як його було виявлено близько 20 років тому. Спочатку вважалося, що це незвично важка зірка. Однак із даними високої роздільної здатності ми тепер можемо підтвердити, що маємо справу із чорною дірою середньої маси в центрі", - зазначив провідний автор Флоріан Пайскер, астроном із Кельнського університету в Німеччині.

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