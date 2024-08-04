Ця система є життєво важливою для Землі.

Критична система течій Атлантичного океану, яка впливає на погоду у світі, може зруйнуватися вже наприкінці 2030-х років. Таке припущення висловили вчені у новому дослідженні, пише CNN.

За останні роки кілька досліджень показали, що ключова система - Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (АМОК) може бути на шляху до колапсу, адже вона ослаблена підвищенням температури океану і порушенням солоності, що спричинене зміною клімату через життєдіяльність людей.

Проте у новому дослідженні, яке наразі проходить рецензування та ще не було опубліковане в журналі, використовують найсучаснішу модель для оцінки того, коли ця система може зруйнуватися. За прогнозами вчених, це може статися, швидше за все, між 2037 і 2064 роками. Також у дослідженні припускають, що до 2050 вона, ймовірно, зруйнується, ніж не зруйнується.

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"Це дійсно викликає занепокоєння. Всі негативні побічні ефекти антропогенної зміни клімату все одно продовжуватимуться, наприклад, більше хвиль спеки, більше посух, більше повеней. А якщо до цього додати ще й крах АМОК... клімат стане ще більш спотвореним", - пояснив дослідник морських і атмосферних явищ з Утрехтського університету в Нідерландах і співавтор дослідження Рене ван Вестен в інтерв'ю CNN.

Науковці пояснюють, що подібно до конвеєра АМОК втягує теплу поверхневу воду з південної півкулі та тропіків, після чого розподіляє її в холодній Північній Атлантиці.

"Холодніша, солоніша вода занурюється і тече на південь. Цей механізм утримує частини Південної півкулі від перегріву, а частини Північної півкулі від нестерпного похолодання, розподіляючи поживні речовини, які підтримують життя в морських екосистемах", - йдеться у матеріалі.

За словами вчених, наслідки розпаду АМОК можуть призвести до того, що деякі частини світу стануть невпізнаваними. Через 10 років після руйнування арктичні льоди почнуть сповзати на південь, а через 100 досягнуть південного узбережжя Англії. Крім того, середня температура в Європі різко знизиться, як і в Північній Америці, а також деяких частинах США. У тропічних лісах Амазонки повністю зміниться зміна пір року: теперішній сухий сезон перетвориться на дощові місяці та навпаки.

"Колапс АМОК - це дійсно велика небезпека, тому ми повинні зробити все можливе, щоб її уникнути", - попередив фізичний океанограф з Потсдамського університету в Німеччині, який не брав участі в останньому дослідженні Стефан Рамсторф.

За його словами, акцент в океанологічних дослідженнях на час розпаду є відносно новим явищем, проте це показує, наскільки далеко просунулося розуміння вченими ослаблення АМОК.

"Ще кілька років тому ми обговорювали, чи станеться це взагалі, як свого роду малоймовірний ризик з високими наслідками. А зараз це виглядає набагато більш імовірним, ніж кілька років тому, що це станеться. Зараз люди починають наближатися до того, коли це станеться", - підкреслив Рамсторф в інтерв'ю CNN.

Дослідник додав, що ще п'ять років тому він погодився б, що колапс АМОК у цьому році малоймовірний.

"Наразі є п'ять робіт, в яких припускається, що це цілком може статися в цьому столітті, або навіть до середини століття. Моя загальна оцінка полягає в тому, що ризик того, що ми пройдемо переломний момент в цьому столітті, ймовірно, навіть перевищує 50%", - наголосив вчений.

Глобальне потепління у світі - останні новини

Як писав УНІАН, вперше за 11 тисяч років льодовики досягли найменших розмірів через глобальне потепління. За словами науковців, "снігова каша" становить 57% усієї талої води на шельфових льодовиках Антарктиди. Вчені зазначають, що ця каша менш біла і поглинає більше сонячної енергії, ніж сніг і лід, що призводить до підвищеного танення.

Водночас кліматолог Денис Пішняк заявив, що тренд на глобальне потепління клімату триває вже понад 100 років та співпадає з початком масової індустріалізації й урбанізації людської цивілізації.

"Температурні коливання саме тоді не відіграли значної ролі, на відміну від приблизно 1900 року, коли крива температури дійсно різко пішла вгору. Свою роль зіграв демографічний фактор: у 1880-1890 роках починається зростання населення, триває індустріалізація, яку супроводжує масове використання корисних копалин, зокрема, вугілля", - пояснив науковець.

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