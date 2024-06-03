Покоління "зумерів" через шкідливі застосунки для знайомств ризикує продемонструвати найбільший антагонізм двох статей за всі часи.

Мобільні застосунки для знайомств шкодять формуванню нормальної сексуальної поведінки у молодого покоління і зовсім не сприяють здоровим стосункам. Про це заявив соціальний психолог і професор Школи бізнесу імені Стерна при Нью-Йоркському університеті Джонатан Гайдт.

За його словами, на онлайн-майданчиках для знайомств виникають диспропорції у кількості запрошень до знайомства, що потім має катастрофічні наслідки.

"Невелика кількість [найбільш привабливих] чоловіків отримують усі запрошення [від жінок]. І це означає, що вони можуть перетворитися на козлів. Вони можуть бути грубими, вони можуть мати стосунки з багатьма жінками", – пояснює Гайдт.

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Він зауважує, що жінки, які натрапляють на таких зіпсованих чоловіків, починають думати, що усі чоловіки є "козлами". Однак сайти та застосунки для знайомств так само деформують ставлення більшості чоловіків до жінок, каже науковець.

"Більшість чоловіків [на сайтах знайомств] не отримують реакцій [від жінок]. Не отримують побачень. І вони думають, що це жінки дурні. Що у них забагато вимог", – пояснює психолог.

На думку Гайдта, платформи для знайомств лише розділяють та налаштовують дві статі одну проти одної. В результаті жінкам та чоловікам стає складніше ходити на побачення, закохуватися та створювати сім’ю.

"Я вважаю, що застосунки для знайомств, через всі ці непередбачені наслідки, справді псують романтичне життя зумерів", – каже психолог,

Інші наукові матеріали про романтичні стосунки

Як писав УНІАН, вчені довели, що концепція "другої половинки", яка нібито існує у кожної людини, є міфом. Вчені з’ясували, що щасливе сімейне життя є наслідком обопільних зусиль, а не божественним даром.

Також ми розповідали, що науковці спростували популярну тезу "протилежності притягуються". Велике дослідження чітко показало, що в більшості сімей у партнерів не просто є спільні риси, їх – більшість.

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