"Споріднені душі" - це результат наполегливої праці обох партнерів, а не божественний дар, кажуть дослідники.

Серед сучасних людей дуже поширена віра в існування "другої половинки" або "спорідненої душі" для кожної людини. Однак наукові дослідження свідчать про те, що щасливі та міцні стосунки є результатом обопільних зусиль, а не якоїсь початкової схильності двох людей.

Група вчених, що представляють Університет Брігама Янга (США), Університет Юти (США) та Університет Альберти (Канада), вивчила стосунки 615 подружніх пар зі США та Канади. Під час опитування дослідники оцінювали емоційний зв'язок між партнерами, прояви турботи один про одного і загальну задоволеність життям.

Як зазначено в результатах дослідження, опублікованих на сайті Університету Брігама Янга, найсильніший емоційний зв'язок продемонстрували пари, які докладали активних зусиль до вибудовування своїх стосунків, а не покладалися на "спорідненість душ".

Відео дня

Дослідження показало, що пари з міцними стосунками втричі частіше, ніж інші, демонстрували співпереживання і жести уваги до партнера. Зокрема, міцні сім'ї значно частіше вважають за краще організовувати спільне дозвілля (71% проти 19%), проявляти доброту один до одного (72% проти 18%) і пробачати образи (70% проти 21%).

"По суті, віра в споріднені душі - уявлення про послідовність розвитку здорових стосунків, яка зворотна до правильної. Люди, які поділяють це переконання, припускають, що хтось існує як їхній "єдиний і неповторний" ще до знайомства. Однак результати нашого дослідження показують, що єдність у шлюбі насамперед створюється, а не отримується", - підсумували автори дослідження.

Науковці вважають, що людям, які бажають знайти "другу половинку", слід обрати когось, хто подобається і з ким комфортно спілкуватися, а потім цілеспрямовано розвивати стосунки з ним. Автори дослідження наголошують, що зусиль до побудови міцних стосунків мають докладати обидва партнери.

Інші корисні матеріали на тему стосунків

Як писав УНІАН, багато пар помиляються, коли вважають, що їхні стосунки ідеальні. Психологи назвали 7 головних ознак того, що насправді є "здоровими стосунками".

Також ми розповідали про 9 ознак нещасних пар, які прикидаються закоханими. Якщо помітили ці ознаки в поведінці своїх знайомих, не дивуйтеся, якщо незабаром їхні стосунки припиняться.

Вас також можуть зацікавити новини: