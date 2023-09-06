Вони відзначили, що у партнерів, які перебувають у шлюбі, значно більше схожих рис і поглядів на життя.

Науковці з Університету Колорадо з'ясували, що протилежності не притягуються насправді, всупереч поширеній думці.

Велике дослідження чітко показало, що в більшості сімей у партнерів не просто є спільні риси, їх – більшість, передає Бі-бі-сі. Зокрема, результати, які узагальнили дані майже про 100 тис. сімейних пар, показали, що у них однакові не менше 82% ознак.

Проаналізованих рис було півтори сотні - від політичних поглядів і рівня релігійності до вживання наркотиків і віку, в якому вони почали статеве життя.

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Дослідники визначали, хто в парі інтроверт, а хто – екстраверт, і чи дійсно екстраверти частіше сходяться з інтровертами, як говорить поширена приказка про протилежності.

Однак, на ділі це виявилося зовсім не так. Зокрема, від 82% до 89% всіх вивчених характеристик партнерів були схожими і лише 3% помітно відрізнялися.

Вчені з'ясували, що політичні та релігійні погляди, рівень освіти і IQ в більшості випадків збігався. А курці, люди, які зловживають алкоголем, і ті, хто взагалі не п'є, також починали стосунки з тими, у яких були такі ж звички.

При цьому, зріст, вага, захворювання і психологічні риси в парах частіше відрізнялися. Наприклад, екстраверти вступали в партнерські відносини з іншими екстравертами нітрохи не частіше інтровертів.

Інші цікаві дослідження

Згідно з дослідженням, яке провели в США і Китаї, змішання домашніх потреб з кар'єрними завданнями ставить перед подружжям абсолютно різні проблеми. Зокрема, чоловіки, і жінки відчували, що вони зробили більше роботи по дому, працюючи поодинці. Коли ж вони жили і працювали вдома разом, чоловіки виконували менше домашніх справ. Для жінок присутність чоловіка вдома в робочий час не полегшуваа їх домашнє навантаження.

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