Знахідки в печерах долини Дунаю на півдні Німеччини показують, якими здібностями володіли люди кам'яного віку.

В німецькому гірському масиві Швабський Альб виявили зроблені з бивнів мамонта фігурки, яким 40 тис. років. Археологи називають знахідки сенсаційними.

Зокрема, під час розкопок буда знайдена фігурка тварини завдовжки 6 см, без голови. Науковці переконані, що це видра, а професор археології Тюбінгенського університету Ніколас Конард описує цього звірка як "знахідку року", пише "Німецька хвиля".

Раніше науковці Тюбінгенського університету розповіли про знайдені в Швабському Альбі витвори мистецтва, створені людиною, три невеликі фігурки, вирізані з бивнів мамонта. На думку дослідників, вік фігурок становить від 35 до 40 тис. років і свідчить про найважливіший етап в історії розвитку людини - вміння зображати образи та фігури.

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Науковці дійшли висновку, що 45 тис. років тому людина розумна прийшла зі сходу в регіон Дунаю і влаштувалася по сусідству з неандертальцями, які там жили. Таким чином, фігурки, виявлені в Швабському Альбі, дали змогу по-новому поглянути на розселення і життя людей кам'яного віку в Європі.

Інші новини про знахідки археологів

В кінці минулого року у Німеччині археологи виявили скелет з металевим протезом руки, вік якого може становити близько 600 років.

Археологи виявили залишки римської сандалі віком 2000 років біля стародавнього військового форту в Баварії. Згідно із заявою Баварського державного управління зі збереження пам'яток, поселення біля форту було житловим приблизно між 60 і 130 роками нашої ери.

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