Передбачення долі в астрології мало чим відрізняється від підкидання монетки.

Хоча офіційна наука давно вважає астрологію шарлатанством, справжніх наукових досліджень на підтвердження цього проводять вкрай мало. Ймовірно, більшості вчених ця тема здається несерйозною і не вартою уваги.

Науковець з Університету Кемьона (Південна Корея) Мохсен Джошанлу вирішив провести власне дослідження і знайшов нові докази того, що астрологія є повністю неспроможною. Результати опубліковані в журналі Kyklos.

Щоб результати виглядали представницькими, дослідник взяв вельми солідну вибірку з 12 791 учасника і перевірив, наскільки великим є вплив знаків зодіаку на їхнє життя.

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Джошанлу перевіряв учасників за такими показниками, як загальне відчуття щастя/нещастя, наявність симптомів депресії, рівень психічного стресу, рівень задоволеності роботою і матеріальним становищем, відчуття "сірості" життя, самооцінка здоров'я, задоволеність особистим життям. Вчений намагався виявити закономірності залежно від знака зодіаку з поправкою на вік, стать і освіту.

У результаті дослідник так і не зміг знайти статистично значущого впливу знаків зодіаку на самовідчуття людини за 7 із 8 зазначених показників. Статистично значущий, але все ж незначний ефект він виявив лише в рівні задоволеності людей своїм фінансовим станом.

На думку вченого, його дослідження переконливо доводить, що астрологія не може передбачати благополуччя людини. Він вважає, що передбачати долю людини за знаками зодіаку - все одно, що робити це, підкидаючи гральні кістки або монету.

Інші наукові викриття старих міфів

Як писав УНІАН, учені спростували існування "другої половинки" у кожної людини. "Споріднені душі" - це результат наполегливої праці обох партнерів, а не божественний дар, кажуть дослідники.

Також ми розповідали, що прибульці, всупереч стереотипу, насправді можуть бути фіолетовими, а не зеленими. Зелений колір є поширеним на Землі, але на інших планетах з іншими умовами життя все може бути інакше.

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