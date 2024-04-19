Зелений колір є розповсюдженим на Землі, але на інших планетах з іншими умовами життя все може бути інакше.

Інопланетяни, якщо вони взагалі існують, можуть бути фіолетового кольору, а не зеленого, як прийнято вважати. Такого висновку дійшли науковці Корнельського університету (США) у своєму новому дослідженні.

Вони зауважують, що звичка людей асоціювати життя із зеленим кольором пов’язана зі специфічними умовами саме нашої планети. Земля отримує багато сонячного світла, яким живляться рослини: фотосинтез відбувається завдяки зеленому пігменту хлорофілу, який і надає колір рослинам.

Науковці зауважують, що на іншій планеті умови життя можуть бути зовсім іншими. Наприклад, за умов дефіциту світла фотосинтез там може відбуватися за рахунок споживання невидимого інфрачервоного випромінювання. У такому разі рослини та бактерії матимуть не зелені, а фіолетові пігменти. Тобто це буде "фіолетовий світ".

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"Фіолетові бактерії можуть процвітати в широкому діапазоні умов, що робить їх одним із головних претендентів на життя, яке могло б домінувати в різноманітних світах", — сказала співавтор дослідження Лігія Фонсека Коельо.

Зазначається, що ця інформація потрібна вченим у першу чергу для того, щоб більше ефективно шукати позаземне життя і не прогавити живий світ лише через те, що він зовсім не схожий на наш.

На сьогоднішній день астрономи підтвердили понад 5500 екзопланет, у тому числі понад 30 потенційно схожих на Землю планет. Зараз триває робота зі створення достатньо потужних телескопів, які могли б вивчати хімічний склад цих планет.

Зазначається, що аналогічні фіолетові рослини та бактерії можна зустріти в багатьох місцях на Землі, де відсутнє або в гострому дефіциті сонячне світло. "Фіолетовий фотосинтез" є менш ефективним, аніж зелений, а тому на Землі зелені рослини домінують, а фіолетовим лишаються лише найменш придатні частини планети.

"Тільки уявіть, якби вони не конкурували із зеленими рослинами, водоростями та бактеріями: червоне сонце могло б створити їм найсприятливіші умови для фотосинтезу", – каже Лігія Коельо.

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Також ми розповідали, що астрономи виявили найбільшу зоряну чорну діру в Галактиці, що ховається неподалік. Про цю чорну діру та її зірку збирають набагато більше даних, але вони не будуть опубліковані повністю до 2025 року.

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