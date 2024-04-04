Згідно з планом NASA, один з них будуть використовувати в рамках місії, запланованої на 2030 рік.

NASA обрало три приватні компанії для розробки місяцехода Lunar Terrain Vehicle, на якому астронавти зможуть пересуватися південним полярним регіоном Місяця.

Вибір пав на Intuitive Machines, Lunar Outpost та Venturi Astrolab, повідомляє The New York Times. Кожна з цих компаній розроблятиме свій власний концепт місяцеходу протягом наступних 12 місяців. Потім компанії поборються за право збудувати робочий зразок. Зрештою NASA вибере лише одного переможця, який і буде запущений.

Також компанії показали, як виглядатимуть їхні розробки. Поки що це попередній дизайн: зовнішній вигляд реальних машин може відрізнятися. Передбачається, що такий автомобіль зможе розвивати швидкість 15 км/год та дозволить астронавтам їздити на одному заряді протягом восьми годин.

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США повертаються на Місяць

Американці хочуть повернутись на Місяць в рамках амбітної програми Артеміда, що стартувала в 2017 році. Основні компоненти програми – ракета-носій Space Launch System, космічний корабель Orion, космічна станція "Lunar Gateway", а також різні комерційні системи, призначені для посадки людини на Місяць.

Довгострокова мета програми – створення постійно діючої бази на Місяці, яка може прискорити відправлення людини на Марс.

Першу посадку людини на Місяць NASA планує в рамках місії Artemis 3: вона запланована на 2026 рік. Друга (і перша пілотована) місія - Artemis 2 - намічена на 2025-й.

Нагадаємо, у лютому американська приватна компанія Intuitive Machines посадила свій апарат Odysseus на поверхню Місяця.

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