Для людини на Місяці земний годинник відстає в середньому на 58,7 мікросекунди за земну добу.

Вашингтон доручив NASA створити єдиний стандарт часу на Місяці та інших небесних тіл. Як повідомляє Reuters, доручення пов'язане з тим, що Сполучені Штати прагнуть встановити міжнародні норми в космосі на тлі зростаючих місячних перегонів між країнами та приватними компаніями.

За даними видання, глава Управління з науки та технологічної політики Білого дому (OSTP), згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, доручив космічній агенції працювати з підрозділами уряду США, щоб до кінця 2026 року розробити відповідний план для створення скоординованого місячного часу (LTC).

Керівник NASA з космічного зв'язку та навігації Кевін Коггінс заявив, що різна гравітаційна сила і, можливо, інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють час щодо того, як воно сприймається на Землі. За його словами, LTC стане еталоном вимірювання часу для місячних космічних кораблів та супутників, яким для виконання місій потрібна гранична точність.

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"Ті ж години, що і на Землі, на Місяці йшли б з іншою швидкістю", - сказав Коггінс.

У записці глави OSTP Араті Прабхакара говориться, що для людини на Місяці земний годинник відстає в середньому на 58,7 мікросекунди за земну добу і має інші відхилення, які ще більше відрізняють місячний час від земного.

"Подумайте про атомний годинник у Військово-морській обсерваторії США (у Вашингтоні). Вони — серцебиття нації, яке синхронізує все. Вам знадобиться серцебиття на Місяці", - сказав Коґгінс.

У рамках своєї програми "Артеміда" космічне агентство має намір найближчими роками відправити на Місяць місії астронавтів та створити наукову місячну базу, яка б могла допомогти підготувати ґрунт для майбутніх місій на Марс. У цих зусиллях беруть участь десятки компаній, космічних кораблів та країн.

Представник OSTP заявив, що без єдиного стандарту місячного часу буде складно забезпечити безпеку передачі даних між космічними кораблями та синхронізацію зв'язку між Землею, місячними супутниками, базами та астронавтами.

Розбіжності у часі також можуть призвести до помилок у картуванні та визначенні позицій на Місяці або його орбіті.

"Уявіть, якби світ не синхронізував свій годинник з одним і тим самим часом – наскільки це могло б бути руйнівним і наскільки складними стали б повсякденні справи", – сказав чиновник.

На Землі більшість годин і часових поясів ґрунтуються на всесвітньому координованому часі або UTC. Цей всесвітньо визнаний стандарт заснований на великій глобальній мережі атомних годинників, розташованих у різних місцях по всьому світу. Вони вимірюють зміни в стані атомів і генерують середнє значення, яке зрештою і визначає точний час. За словами представника OSTP, може знадобитися розміщення атомного годинника на поверхні Місяця.

Чиновник також заявив, що з розширенням комерційної діяльності на Місяць єдиний стандарт часу матиме важливе значення для координації операцій, забезпечення надійності транзакцій та управління логістикою місячної торгівлі.

У січні НАСА заявило, що запланувало на вересень 2026 року висадку астронавтів на Місяць – першу після завершення програми "Аполлон" у 1970-х роках, а місія з польотом чотирьох астронавтів навколо Місяця і запланована на вересень 2025 року.

"Хоча Сполучені Штати є єдиною країною, яка відправила астронавтів на Місяць, інші мають місячні амбіції. Країни стежать за потенційними мінеральними ресурсами на Місяці, а місячні бази можуть допомогти у підтримці майбутніх місій з екіпажем на Марс та інші місця", - пише Reuters.

Як зазначається, 2023 року Китай заявив, що має намір відправити своїх перших астронавтів на Місяць до 2030 року. У січні Японія стала п'ятою країною, яка відправила космічний корабель на Місяць. Минулого року Індія стала першою країною, яка здійснила посадку космічного корабля поблизу недослідженого південного полюса Місяця, і оголосила про плани відправити астронавта на Місяць до 2040 року.

"Лідерство США у визначенні відповідного стандарту, який забезпечить точність і стійкість, необхідні для роботи в складних місячних умовах, принесе користь усім космічним державам", - йдеться у меморандумі OSTP.

У меморандумі йдеться, що для визначення того, як запровадити Скоординований місячний час, будуть потрібні міжнародні угоди через "наявні органи зі стандартизації" і серед 36 країн, які підписали пакт під назвою "Угоди Артеміди". Йдеться про угоду, що стосується того, як країни діють у космосі та на Місяці.

"Китай і Росія, два головні суперники США в космосі, не підписали "Угоди Артеміди", - йдеться у повідомленні.

За словами представника OSTP, Світовий координований час може вплинути на те, як буде реалізований координований місячний час. Міжнародна спілка електрозв'язку ООН визначає всесвітній координований час як міжнародний стандарт.

Освоєння Місяця - деталі

На Місяці планується збудувати залізницю, яка з'єднає різні місячні бази. За даними The Independent, залізнична мережа може бути реалізована протягом наступного десятиліття після того, як урядове агентство США схвалить концепцію розвитку. Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США допоможе фінансувати цей проєкт, запропонований торік аерокосмічною фірмою Northrop Grumman.

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