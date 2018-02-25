Melovin: що відомо про українського представника Євробачення-2018

Співак узяв реванш з треком «Under The Ladder», який відкрив нову епоху в творчості артиста і дав можливість представити Україну на конкурсі Євробачення-2018.

MELOVIN — український виконавець, музикант і автор. Співак поєднує різні музичні напрямки: поп, електро, соул, фолк і багато інших.

У 2015 році MELOVIN став переможцем вокального шоу «Х-Фактор»-6, після чого приступив до роботи над дебютним альбомом.

Через два роки MELOVIN брав участь у Нацвідборі на конкурс Євробачення-2017 з англомовною піснею «WONDER». Він посів третє місце, отримавши рекордну кількість глядацьких голосів – більше 60 000.

А вже в цього року MELOVIN взяв реванш з треком «Under The Ladder», який відкрив нову епоху в творчості артиста і дав можливість представити Україну на конкурсі Євробачення-2018.

«Я згадую вечір, коли написав цю пісню, – розповідає MELOVIN. – Я був в такому пригніченому стані, що мені захотілося написати трек, який змусив би мене ожити, музику, яка змусила б людей рухатися вперед. Наша проблема – це страх і забобони! Ми завжди думаємо, що ризик завжди закінчується поразкою. Ми часто жаліємо себе, ставши в позицію жертви, а не переможця свого життя. Саме тому я запрошую всіх на свій борт підняти червону завісу, шоу і почати вести глядача в напрямку до успіху. Я знаю, що я і кожен з нас може зробити все, щоб страх перед чимось новим зник, подув попутний вітер, і кожен став тим, ким він давно мріяв бути, але боявся».

«Under The Ladder» – це пісня про поразки, які через події приводять нас до успіху. І на своєму прикладі MELOVIN показує, що не страшно вдруге спробувати щастя на національному відборі, адже попереду може чекати перемога!