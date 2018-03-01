"Полюбовно" не вийшло: Приходько йде "воювати" в судах через "рекламу Порошенка" з її участю

За словами співачки, вона не отримувала жодних вибачень від офіційних інстанцій, залучених в інцидент.

Анастасія Приходько, відповідаючи на запитання читачів під час чату для "Главреда" прокоментувала недавню скандальну ситуацію з нібито агітаційним відеороликом Петра Порошенка, в які вона виявилася втягнута.

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"Ситуація дуже складна. Я прекрасно розумію, що мене чекає попереду. Природно, ми готуємо доказову базу того, що всі мої права, як артиста, були порушені. 24 січня ми побачили цей ролик до його виходу в ефір. На наше прохання нам показав Євген Цапенко. Тоді ж 24 січня ми побачили, що ролик присвячений Петру Порошенко - він підписаний під ним. Ми без оголошення в ЗМІ, без скандалу намагалися вести переговори у своїх колах. Ми попросили Євгена Цапенко, щоб цей ролик не виходив, так як ми не давали згоди на участь в передвиборній кампанії Петра Порошенка. Не було підписано жодного документу, який би давав дозвілу. Канали також не отримали мою згоду на поширення цього ролика. Ми чекаємо відповідь Адміністрації президента, так як адвокатські запити були надіслані. Ми чекаємо відповідей з телеканалів, які все-таки транслювали цей ролик. Я не дозволю, щоб мене використовували, і не хочу, щоб використовували інших. Всі докази є на руках у мене і мого адвоката. Поки ми не розголошуємо їх у зв'язку з тим, що ведеться слідство", − детально прокоментувала інцидент співачка.

Крім того, за словами Приходько, вона не отримувала жодних вибачень від офіційних інстанцій, залучених в інцидент.

"Значить так... Ні Мінкульт, ні Адміністрація президента, ні Горковенко, ні Цапенко не принесли мені жодних вибачень. Крім Нищука зі мною ніхто не розмовляв, не дзвонив, не вибачався. Все, як бачите, все одно. Я давала можливість принести публічні вибачення. І в такому випадку хід дії був би припинений з нашого боку. Але до чого ж низький вчинок, що чотири чоловіки не можуть попросити вибачення у жінки!", − сказала виконавиця.

Крім того, Приходько розповіла про те, як збирається "виходити" із ситуації.

"Ми розвиваємо всі ці події. Врегулювати ситуацію "полюбовно" не вийшло. Так, мені буде складно воювати з чотирма мужиками. Але якщо кожен не буде звертати на це увагу, то далі буде тільки гірше. Мені нема чого боятися - я просто відстоюю свої права. Це буде важко, але я сподіваюся на перемогу і на адекватність суду", − підсумувала вона.