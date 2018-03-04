Ті, що співають для Росії: журналісти розповіли про життя українських артистів-заробітчан (відео)

Як Росія краде молодих зірок України та на які вілли та машини "наспівали" Вєра Брежнєва та Лобода в Москві? Хто та навіщо зриває концерти співакам: це позиція чи робота за гроші. А також "нагороди мене народним" - як направо та наліво роздають звання та чому дійсно народні від них відмовляються.

Скільки заробляють ті, що співають для Росії, які машини за мільйони доларів розбиває Світлана Лобода, де і як оселилася Ані Лорак і чи повернеться вона в Україну, хоча б "як перелітний птах"?

У сюжеті "Українських сенсацій" журналісти розкрили план Росії, чому їм знадобилися українські зірки під час конфлікту на Сході України та як ще зовсім молоді україські співаки стають мішенню номер 1 для російських продюсерів.

Народна артистка України Тамара Яценко - сьогодні їй є що сказати. Поділитися тим, про що якось не прийнято було говорити українським зіркам. Вона не боїться, що за її слова почнуть зривати вистави чи блокувати театр. Вона заговорить про тих, хто попри складні українсько-російські відносини частенько гастролює до країни-агресора та про ту тонку грань моралі, що дозволяє це робити.

" У мене там (в Росії, - ред.) однокурсник - хороші, прекрасні люди. Вони ж не винні, що там цей "Крошка Цахес", як на нього (Путіна, - ред.) в Росії кажуть", - наголошує Яценко.

Тамара Яценко вперше зізнається: не потрібних українських акторів навмисне і завжди замінювали на колег з тієї самої колись братської держави.

З приходом справжньої війни ситуація кардинально змінюється: українські артисти раптово і несподівано стають у тренді. Росія колишню зневагу забуває і починає переманювати українських артистів. Надають їм вечірні прайми на телеканалах, номінують у різноманітних преміях, запрошують на концерти і найголовніше - цим дають заробляти тисячні гонорари, які з українськими заробітками годі і порівнювати.

Не дивина, що багато зірок спокушається і наче забуває, що надворі гібридна і справжня війна.

Успішний і улюблений співак в Україні Іван Дорн, який тільки нещодавно співав "Танець пінгвіна" у футболці з тризубом, чим помножив свою популярність у рідній країні у кілька разів, раптово чомусь змінюється. Даючи інтерв'ю "змінює" ставлення частини українців до своєї творчості. Українці шоковані та обурені. На співака реально починають "полювати" журналісти. Той, ніби дикий звір, тікає від озброєних мікрофоном "полювальників".

Замість коментарів Дорн пише вірш "Відверта сповідь справжнього музиканта" і сміливе звернення до патріотів, які встигли поховати співака.

Інші артисти починають чітко розуміти: треба робити вибір і шекспірівське "бути чи не бути" перетворюється на "зрадник чи заробітчанин" - виступати чи ні.

Тоня Паперна - популярна московська акторка та дружина російської кінозірки Володимира Яглича. Маленьке уточнення: в Україні її знають, як доньку народної артистки Ольги Сумської. Та зіркова мама переконана: мистецтво немає жодного відношення до політики.

Що ж так манить українських зірок до агресивного сусіда? Все ж таке, здавалося б, очевидне запитання: "А чи варто виступати в агресора?" - ставить у глухий кут багатьох артистів.

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Про соїх колег, які виступають "десь там, у сусіда", українські артисти говорять обережно.

Один із тих, хто навідріз відмовився від концертів у агресивного сусіда, - це Олександр Пономарьов. І він це зробив задовго до Майдану та військової агресії. Хоча і до нині отримує запрошення виступити на великих сценах Москви за десятки тисяч доларів.

Ще з початку незалежності це була звична практика, коли українські зірки їхали в Росію і підлаштовувалися під російські публіку. Але не сьогодні.

Але лише одиниці наважуються говорити про колег, які уміють працювати "на два фронти". Та все ж, що змушує у часи війни покидати Україну і виступати в агресора?

Позиція для артиста, як кажуть колеги, річ принципова. І принцип в голові, адже минуло вже 4 складних роки і з боку української держави не було жодної постанови чи заборони на виступ. Залишається покладатися тільки на свідомість зірок-гастролерів.

"Наша країна повина була б заборонити нашим акторам, нашим митцям їздити туди (у Росію, - ред.), тому що не можна під час війни цього робити. Але наша влада цього ніколи не зробить, бо вона сама під час війни займається торгівлею на пряму із країною-агресором", - наголошує письменниця Лариса Ніцой.

Саме тому співак Дорн та Світлана Лобода, що втікли співати до Росії, могли отримувати на рівні з іншими зірками українську премію Yuna-2018.

І коли мова заходить про принцип, то треба розуміти, що цей "принцип" коштуватиме артистам, у буквальному розумінні, мільйони гривень.

Вакарчук і його гурт "Океан Ельзи" чи не найпопулярніший і найбажаніший у Росії - він збирав російські зали, тисячні гонорари "зелених", але враз відмовився від усього знову ж заради принципу. З грудня 2013 "Океан Ельзи" не дав жодного концерту в Росії. Та "Первый канал" вигадав аж 35 концертів, щоб довести: без російської сцени не зможе існувати навіть найпопулярніший артист України.

Так думала і українка Анастасія Приходько, коли представляла Росію на Євробаченні 2009 року. Однак після початку війни відразу завершила кар'єру в східних сусідів, відмовилася від усіх російських нагород і навіть заборонила собі спілкуватися мовою агресора.

"Мистецтво і політика - вони дуже поруч. Бо щоб ти не робив, на тебе дивляться і спостерігають за твоїми вчинками. Ліворуч чи праворуч - тебе почнуть моментально клювати", - говорить Приходько.

Російський ринок перестав існувати і для культової Onuka. Хоча кремлівська естрада не раз зізнавалася в любові до геніальної українки.

Але що примітно: доки чимала кількість українських зірок топчуть російську сцену і працюють із Росією, в самій же Росії є співаки, які мають і постраждали за проукраїнську позицію: гурт "Машина времени" на чолі з Макаревичем, Борис Гребенщиков, лідер гурту "Ночные снайперы" Діана Арбєніна російський репер Noize MC та ін..

Без перебільшення вибір повинен робити кожен артист. І сьогодні аж дивно пригадувати, що ще кілька років тому українські та російські голоси звучали в унісон. Без східних сусідів у Києві не проходив жоден масштабний концерт і не знімали жоден рейтинговий проект.

Поп-діва Ані Лорак за іронією долі першою відчула гнів і немилість великої кількості українців.

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Під Волновахою навпіл ріжуть небо передсмертні крики українських бійців. Україна в агонії і гуртом вирішує карати, та кого? Винною виходить Ані Лорак.

Лорак відчайдушно намагається відновити втрачену репутацію, іде ва-банк і знімає кліп на трагічну народну пісню, присвячуючи її українським солдатам. Та замість омріяного прощення, Ані Лорак накриває потрійна хвиля ненависті. Та "зрадницю" для частини українців з відкритими обіймами приймає Росія-матушка. Судячи з усього скромна українська "Попелюшка" зовсім не страждає в хижому московському "королівстві": грандіозні сольні шоу у Кремлі, натовпи ошалілих прихильників. Не потрібні гривні змінюються на бажані євро - 40 тисяч євро гонорар - це стартова ціна концерту Лорак.

Завдяки захмарним гонорарам співачка купує власний замок у центрі Москви.

Поки зірок манять захмарні гонорари і маєтки у Росії, журналістів цікавить відповідь на резонне запитання: чому Росію так зацікавили саме українські артисти? Невже злиденній Росії так бракує власних талантів, що доводиться і тут зазіхати на українське? А може тому, що українські зірки несвідомо стають пішаками в черговій гібридній війні? Адже присвоєння собі усіх культурних досягнень України - одна із головних ідей східного сусіда.

Історія з Ані Лорак перша, але далеко не остання. Пригадайте хоча б нещодавній скандал із ще однією українською співачкою - Світланою Лободою. Гонорар Лободи у Росії взлітає до захмарних 50 тисяч євро - в Україні їй заробити стільки навряд чи вдалось би. Російські прихильники на руках носять українок. Медіа Кремля чітко дають зрозуміти: на відміну від "озлобленої" Батьківщини, тут їх любитимуть і щедро винагороджуватимуть.

Як Росія краде молодих зірок України та на які вілли та машини "наспівали" Вєра Брежнєва та Лобода в Москві? Хто та навіщо зриває концерти співакам: це позиція чи робота за гроші? Вперше на екранах ті, хто висуває вимоги до зірок та скільки коштує не помічати російських гастролерів в Україні. А також "нагороди мене народним" - як направо та наліво роздають звання та чому дійсно народні від них відмовляються.