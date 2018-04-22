У Києві націоналісти розігнали циганський табір на Лисій горі (фото)

09:47, 22 квітня 2018
Суспільство
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Праві активісти спалили палатки ромів на Лисій горі / Facebook, Сергій Мазур

Про це у Facebook повідомляє координатор організації Сергій Мазур. Так, 19 квітня він оприлюднив пост, в якому розповів, що активісти разом з представниками РДА Голосієво висунили ромам ультиматум з вимогою покинути територію парку.

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21 квітня, у суботу, Мазур розповів, що табір покинула лише частина ромів.

«Учора вони не виконали вимогу, лише частина покинула табір у парку. Але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території. Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили», - зазначив він.

«Інші рейди проти незаконних проявів ци..н плануємо наступного тижня. Усіх бажаючих увідомимо», - повідомив Мазур.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва на залізничному вокзалі табір циган оселився просто в залі очікування.

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Теги: #Київ#націоналісти