"Крадіжки, сморід і блохи": київський залізничний вокзал окупував циганський табір (фото)

Згідно з повідомленнями очевидців, правоохоронні органи на ромів не реагують і проходять повз.

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У центрі Києва на залізничному вокзалі табір циган оселився прямо в залі очікування.

Як повідомляється на сторінці Солом'янського району в Facebook, вони сплять просто на підлозі, поруч валяються їх речі. Згідно з повідомленням dtp.kiev.ua у Facebook, за словами очевидців правоохоронні органи на ромів не реагують і проходять повз.

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Очевидці кажуть, що цигани без жетонів та карт пробігають через турнікети на станції метро "Вокзальна", проте працівники метрополітену не звертають на це уваги. З собою вони проносять купу сумок і навіть тримають на руках дітей. Сплять цигани прямо на підлозі, заважаючи людям пересуватися.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва чоловіка побили прямо біля пункту поліції.