"Працюють групами по 5 людей": журналіст розповів про шахрайські схеми ромів, які окупували київський вокзал

На вокзалі влаштували табір кілька сотень ромів, які нахабно себе поводять, грабують людей і сплять в залах очікування.

Роми, які розбили табір на київському вокзалі, вже зайнялися шахрайством та пограбуваннями. Поліція на їх проживання на центральному залізничному вокзалі не звертає уваги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Богдан Буткевич.

"А зараз буде дуже злобний пост. Злобний з приводу ромів. Які просто-таки заполонили Київ останні кілька тижнів. Й абсолютної бездіяльності поліції. Отже, що ми маємо, якщо без емоцій? Щонайменше кілька сотень (а я думаю, не менше тисячі) представників цієї екзотичної народності раптом приїхали до столиці. Скоріш за все - традиційно із Закарпаття. Й розпочали з того, що повністю окупували центральний ж/д вокзал", – пише він.

Журналіст каже, що те, що відбувається, важко описати культурними словами. Адже на вокзалі влаштували табір кілька сотень ромів, які нахабно себе поводять, грабують людей і сплять в залах очікування.

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"Про такі дрібниці як сморід, антисанітарія, шок для тих, хто приїздить до столиці України, я навіть казати не буду. Був на вокзалі в суботу ввечері. Споглядав це все протягом щонайменше години. Жодного поліцейського не побачив. Жодного. Відповідаю за свої слова. Ситуація не змінилася жодним чином й до даного моменту", – підкреслив журналіст.

Він уточнив, що роми знаходяться не тільки на вокзалі, роз'їжджаючись звідти "на промисел у всі точки Києва".

"Буквально й тільки за сьогодні бачив величезні ватаги на Хрещатику, на Дарницькій площі, на метро "Університет", на Севастопольській площі. Це тільки те, що я власними очима споглядав. В стрічці вже кілька людей написали, що бачили циганські ватаги на цвинтарях, де вони збирають квіти й цукерки. Мішками. Щодо їх тактики - вона вкрай проста. Працюють групками по 5-6 осіб через кожні 150-200 метрів. Кишенькові крадіжки, шахрайство, дрібний гоп-стоп, жебрацтво - весь традиційний набір. Єдине, що дивує цього разу, так це те, що дуже багато малих дітей. Зазвичай приїздять молоді чоловіки та жінки середнього віку. Але наразі споглядав особисто дуже багато, повторюся, дітлахів. Які прекрасно взаємодіють з дорослими", – підкреслив він.

Буткевич додав, що на вокзалі вони починають дуже активно "грати" в ескалаторів, де люди їдуть з сумками в "резиночки". Після цього, врізаються в пасажирів і або самі витягують з кишень, або провокують тисняву / конфлікт.

"Де вже працюють дорослі. Власне, нічого супернового, та все ж. Знаю вже кілька знайомих, які були пограбовані. У поліцію не зверталися, тому що сенсу в таких випадках - нуль. Що, хтось цілий табір заарештує? Шановний пане Шкіряк (Зорян Шкіряк). Звичайно, не факт, що такого серйозного і стурбованим важливими державними справами людині як ви, варто звертати свою увагу на, за вашими словами, людину, яка "несе нісенітницю". Але, може, наша чудова Національна поліція Україна нарешті зверне увагу на сабж? Адже, здається, як цей кримінальний хаос не надто вписується в красиву картинку повного спокою і порядку на вулицях столиці", – написав Він.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва на залізничному вокзалі табір циган оселився просто в залі очікування.