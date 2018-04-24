Дружина Омеляна показала фото новонародженої доньки

Доньку Омеляна назвали Анною, дівчинка народилася у США.

Дружина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, дизайнер Світлана Бевза показала доньку, яка народилася 20 квітня в США.

Фото маляти вона опублікувала в Instagram. "Солодкий поцілунок | коли Марк зустрів Анну", - йдеться у підписі до світлини, на якому зображений син Марк із сестрою.

Як повідомляв УНІАН, у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася дочка в США. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сини - Северин і Марк.

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Омелян заявив, що народження його доньки на території США не було заплановане передчасно, і найближчим часом новонароджена дівчинка на ім'я Анна буде зареєстрована в українському консульстві як громадянка України.

Чиновник у Facebook повідомив, що його родині «пощастило скористатися законами штату Нью-Йорк, який надає можливість безкоштовних пологів для всіх охочих шляхом безкоштовного оформлення поліса страхування». Однак пізніше цей пост був видалений.

ЗМІ повідомляли, що дружина Омеляна, яка безкоштовно народила в США, мінімум два рази порушила американські закони.