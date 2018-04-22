Омелян пояснив, чому його дружина народжувала доньку у Нью-Йорку

Міністр запевнив, що дуже скоро його новонароджену доньку зареєструють як громадянку України.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що народження його дочки на території США не було передчасно запланованим, і найближчим часом новонароджена дівчинка на ім’я Анна буде зареєстрована в українському консульстві як громадянка України.

Як розповів міністр у Facebook, у лютому його дружина відлетіла до Нью-Йорку для участі Нью-Йоркському тижні моди, де вона за власні кошти представляє власний бренд.

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«Так сталося, що вона під час показу захворіла і лікар заборонив їй летіти літаком додому, оскільки була загроза для дитини. Народження у США нами не планувалося, дружина перебувала на обліку у звичайному київському пологовому будинку», - стверджує український посадовець.

Омелян також розповів, що його сім`ї «пощастило скористатися законами штату Нью-Йорк, який дає можливість безкоштовних пологів для усіх бажаючих шляхом оформлення безкоштовного полісу страхування».

За словами Омеляна, він сам та його дружина мають лише українські паспорти.

«Щодо дітей: Марку - 3 роки 10 місяців, Анні - 2 дні. Марк одразу після народження був зареєстрований громадянином України в нашому консульстві в Нью-Йорку, Анна теж пройде цю процедуру в найближчі тижні. Вони проживають з нами, будуть ходити в школу в Україні, жити і працювати в Україні. Старший син, Северин, якому скоро буде 18, теж після завершення університету прагне працювати в Україні», - вказав міністр.

Омелян зазначив, що його діти «виховані в патріотичному дусі», і він би дуже хотів, аби ніщо не перебило їм бажання працювати в Україні.

Раніше повідомлялося, що у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася донька. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сини - Северин і Марк.