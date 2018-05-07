Євробачення-2018: всі пісні учасників першого півфіналу (відео)

У вівторок, 8 травня, в Лісабоні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Учасники 19 країн виступлять на головній музичній сцені Європи, в тому числі і фаворитка букмекерів представниця Ізраїлю.

Євробачення 2018 відкриває свої двері для учасників і фанатів головного пісенного конкурсу Європи вже завтра, 8 травня, в столиці Португалії місті Лісабоні.

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Учасники міжнародного пісенного конкурсу провели репетиції на головній музичній сцені конкурсу Altice Arena. У першому півфіналі заявлені учасники з 19 країн. Згідно з результатами жеребкування, вони виступлять в такому порядку:

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"

Відкриє Євробачення Айсель Мамедова з піснею X my heart. Композиція написана продюсером Дімітросом Контопулосом та шведкою Сандрою Бьорман. Вони ж є авторами пісні Running scared, з якою Ельдар Гасимов і Нігяр Джамал стали переможцями Євробачення в 2011 році.

Під час підготовки до конкурсу навколо конкурсної пісні виник скандал. Користувачі мережі розкритикували композицію, назвавши сиро.. В коментарях писали, що в нинішньому вигляді пісня країні не принесе успіху на конкурсі, а букмекери не ставили на Азербайджан у топ-10. Тому під тиском громадськості автори змушені були переписати композицію. В результаті пісню зробили більш електронною.

2. Ісландія - Арі Олафссон Our Choice

Однією з останніх країн, хто представив свого учасника на Євробачення-2018, стала Ірландія. 19-річного артиста порівнюють з представником Білорусі Алексєєвим. Незважаючи на те, що Арі Олафссон перенервував на Нацвідборі, журі все одно віддали перевагу йому.

Пісню Our Choice для Арі Олафссон написала Торунн Клаузен. Це популярна ісландська актриса і композитор, музику якої використовують у п'єсах і мюзиклах.

3. Албанія - Евгент Бушпепа Mall

Конкурсантом від своєї країни Албанія вибрала Евгента Бушпепу на музичному фестивалі. У перекладі з албанського композиція Mall, яку співак виконає на конкурсі Євробачення 2018, означає "бажання". Пісня йдеться про щасливе кохання.

4. Бельгія - Сеннек A Matter of Time

На Євробачення від Бельгії виступить Sennek з піснею A matter of time. Бельгія вже кілька років поспіль відправляє на Євробачення сильних учасників. Sennek (псевдонім Лаури Грусенекен) не поступається за рейтингами своїм попередникам.

5. Чехія - Міколас Йозеф Lie to Me

Молодий виконавець Йозеф тільки нещодавно пов'язав своє життя з музикою. З дитинства він вчився на актора, а пізніше працював моделлю. Коли кар'єру в світі моди перестала розвиватися, Миколаш пішов у музику. І вже цього року 22-річний хлопець буде представляти Чехію на Євробаченні-2018.

Співак виступить з композицією Lie To Me, яку написав сам. Букмекери прогнозують Йозефу п'яте місце у фіналі конкурсу.

6. Литва - Єва Засимаускайте When We ' re Old

Єва Засимаускайте представить Литву на конкурсі з піснею When we're Old. 24-річна співачка чотири рази брала участь у національному відборі, але тільки в 2018 році отримала перемогу.

7. Ізраїль - Нетта Барзілай Toy

Нетта Барзілай стала фавориткою конкурсу на думку букмекерів. Конкурсантка з Ізраїлю раніше буквально "підірвала" мережу своїєю піснею Toy і кліпом.

8. Білорусь - Alekseev Forever

Український співак Нікіта Алексєєв, більш відомий під псевдонімом Alekseev буде представлять Білорусь на конкурсі з піснею Forever. Спочатку артист планував пройти Національний відбір в Україні, але потім передумав.

9. Естонія - Еліна Нечаєва La Forza

Співачка Еліна Нечаєва з композицією La Forza представить Естонію на Євробаченні-2018. За прогнозами букмекерів, вона посяде 6 місце у фіналі конкурсу.

10. Болгарія - Equinox Bones

Equinoxс з піснею Bones представить Болгарію на Євробаченні-2018. Минулого року на конкурсі Болгарія посіла почесне друге місце.

На Євробачення в 2018 році країна-учасниця залучила тих композиторів, що і для представників 2017 року. Equinox буде виконувати спокійну баладу, співавтором якої виступив один з учасників колективу - Трей Кемпбелл.

11. Македонія - Eye Cue Lost and Found

Македонію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить група Eye Cue з піснею у стилі поп-рок Lost And Found. Артисти дослівно перекладають пісню як "Бюро знахідок".

12. Хорватія - Франка "Crazy"

Хорватію представить співачка Франка з піснею Crazy. У 2009 році дівчина брала участь у Нацвідборі Хорватії на Євробачення, однак посіла лише 7 місце.

13. Австрія - Сезар Семпсон Nobody But You

Від Австрії Цезар Семпсон спробує підкорити Європу з треком Nobody But You. Цікаво, що виконавець вже виступав на "Євробаченні" в 2016 і 2017 роках, але тільки як бек-вокаліст. Пісня Семпсона – це спокійна поп-мелодія, яка оповідає про нещасне кохання. Хлопець намагається повернути колишню дівчину.

14. Греція - Янна Терзі Oneiro Mou

Співачка Янна Терзі представить Грецію з піснею про свою мрію Oneiro mou. Вона стала однією з п'яти фіналістів Нацвідбору, з яких двоє були дискваліфіковані за відсутність грецького звучання в піснях, а ще двоє не змогли заплатити збір у розмірі 20 тисяч євро.

15. Фінляндія - Саару Аалто Monsters

Фінляндію на Євробачення-2018 представить Саару Аалто з піснею Monsters. На рахунку фінської поп-виконавиці Саари Аалто п'ять альбомів, власний звукозаписний лейбл, два програних Нацвідбори в 2011 і 2016 роках.

16. Вірменія - Севак Ханагян Qami

Переможець сьомого сезону українського вокального шоу Х-фактор Севак Ханагян поїде представляти Вірменію на 63-й церемонії Євробачення-2018 в Лісабоні з піснею "Qami" ("Вітер").

17. Швейцарія - Zibbz Stones

На Євробаченні-2018 Швейцарію представлять Zibbz з піснею Stones" . Дует був заснований в 2008 році Корінн Гфеллер та її рідним братом Стефаном Гфеллером. Назва групи – модифікація англійського слова "siblings", що означає "брати і сестри".

Твори дуету – мікс поп-музики, електроніки та альтернативного року. На Євробаченні-2018 колектив представить електронний трек з ритмом, що чіпляє, різкими басами і посланням до глядача: не кидайте один в одного каміння, займайтеся своїм життям і вірте в себе.

18. Ірландія - Райан О'шонессі Together

На пісенному конкурсі Ірландію представить Райан О'шонессі з піснею "Together". У ліричній пісні музикант розповідає про страждання через втрачене кохання.

До речі, рідний дядько О'шонессі, Гаррі, представляв Ірландію на Євробаченні-2001, де зайняв 21-е місце.

19. Кіпр - Елені Фурейра "Fuego"

Грецька співачка Елені Фурейра представить цього року Кіпр на конкурсі пісні "Євробачення-2018".

Елені зробила кілька спроб потрапити на Євробачення від Греції (у 2010 році вона вперше взяла участь в національному відборі і зайняла друге місце). Але в підсумку поїде на конкурс від Кіпру. Співачка була обрана закритим внутрішнім відбором. На конкурсі в Лісабоні вона виконає запальний танцювальний хіт Fuego.

У фінал Євробачення 2018 зможуть пройти тільки 10 учасників, які набрали найбільшу кількість голосів. Другий півфінал відбудеться 10 травня. Великий фінал, під час якого буде обрано переможця - 12 травня.

Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN. З піснею Under The Ladder він виступить у другому півфіналі.

6 травня в Лісабоні відбулася офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2018". Урочисте відкриття пройшло на лісабонському узбережжі. Під час церемонії всі артисти та представники делегацій 43 країн, за традицією, пройшли по доріжці, яка цього року стала блакитною.

Напередодні конкурсу Європейський мовний союз, який є організатором "Євробачення", змінив правила підрахунку голосів національних журі. Згідно з новими правилами, тепер голос кожного члена журі буде "важити" менше, ніж в сумі з голосами інших членів журі.