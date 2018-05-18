ДТП у Харкові: обидва водії рухалися на заборонений сигнал світлофора

Відеозаписи, які вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи.

Фігурантка справи про жовтневу харківську ДТП Олена Зайцева їхала на червоний колір світлофора, а інший обвинувачений Геннадій Дронов – на жовтий.

Про це заявив прокурор Ігор Омельченко, передає Радіо Свобода.

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"Відеозаписи, які сьогодні вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий", – сказав прокурор.

Водночас під час засідання йшлося, що експерти не встановили швидкість автомобілів перед зіткненням.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще одна людина померла в лікарні.