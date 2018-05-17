Експерти не встановили швидкість авто Зайцевої та Дронова перед кривавою ДТП у Харкові: названо причину

Й Олена Зайцева, і Геннадій Дронов відмовилися від перевірки за допомогою експерименту.

Експерти не встановлювали швидкість Lexus і Volkswagen Touareg перед моторошною ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Про це стало відомо на сьогоднішньому судовому засіданні, повідомляє NewsRoom.

Обвинувач передав судді документ, в якому йшлося про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. Обидва водії відмовилися від перевірки на місці трагедії.

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"Зайцева не захотіла сідати в автомобіль, щоб показати, що вона робила, оскільки їй важко психологічно. Обвинувачена боїться перебувати в машині, тим більше їхати в ній. Назвати швидкість другого авто вона також не змогла", - йдеться в документі про слідчий експеримент за участю водія Lexus.

Геннадій Дронов під час розслідування повідомив, що їхав близько 40 км/год, а друга машина, за його відчуттями, рухалася зі швидкістю 100-120 кілометрів на годину. При цьому, стверджує адвокат Зайцевої, чоловік не захотів перевірити зазначену інформацію шляхом експерименту. У зв'язку з цим Юлія Козир вимагала не розглядати свідчення водія Volkswagen Touareg під час слідчого експерименту.

Захисник Дронова, у свою чергу, клопотав про те, щоб долучити до матеріалів справи постанови про експертизи й слідчі експерименти. На його думку, вони могли бути однобічними, оскільки в них не задіяли всі відеозаписи з центральної вулиці міста.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще одна людина померла в лікарні.