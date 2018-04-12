Свідок кривавої ДТП у Харкові розповіла про ймовірного учасника "гонок" із Зайцевою

За її словами, водій червоного автомобіля Mazda побачив наслідки аварії і поїхав.

Свідок жахливої ДТП в центрі Харкова розповіла про автомобіль, який, імовірно, міг брати участь в гонках з Оленою Зайцевою по Сумській.

Харків'янка Таїсія Помазан у суді розповіла, що перед аварією йшла провулком Мечникова, передає NewsRoom.

За її словами, вона не бачила момент зіткнення і на який колір світлофора рухалися авто, але чула звуковий сигнал Lexus. Жінка також повідомила, що один з можливих свідків поїхав з місця ДТП одразу після події.

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"Коли я вийшла з-за повороту, побачила червоний автомобіль Mazda, який рухався в попутному напрямку з Lexus. За кермом машини був високий хлопець у шкіряній куртці, худий, зі світлим волоссям. Він вийшов з авто, подивився на Touareg, побачив, що люди лежать, і поїхав", - розповіла Помазан.

Зазначимо, що на відеозапису "гонок" по Сумській, які нібито влаштувала Зайцева з невідомим, видно автомобіль червоного кольору. Проте через високу швидкість визначити марку машини не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.