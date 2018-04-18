"Моя маленька Ді...": дівчина, яка вижила в жахливому ДТП у Харкові, написала зворушливе послання загиблій сестрі

Оксана Євтєєва в харківському ДТП втратила відразу двох близьких людей: чоловіка Олександра Євтєєва і молодшу сестру Діану Берченко.

Оксана Євтєєва (Берченко), яка постраждала в жахливому ДТП в центрі Харкова, написала зворушливе послання, присвячене своїй загиблій молодшій сестрі Діані Берченко.

На своїй сторінці в Instagram Оксана поділилася кількома фото із сестрою і розповіла про свої переживання.

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"Моя маленька Ді... життєрадісна і енергійна... та, що ніколи не здавалася... сьогодні хочу написати про тебе чи тобі...ти завжди і всім говорила, що найкраща сестра це я, але нею була ти... мені не вистачає тебе... твоєї впевненості та прямолінійності... ти завжди любила по-справжньому і дружила по-справжньому... я завжди намагалася тебе захищати від будь-яких бід, але у найвідповідальніший момент у мене не вийшло... я не знаю, що могла зробити щоб врятувати тебе, але мені здається, щось повинна була... ти була однією з двох найближчих для мене людей, а тепер я не знаю, як змиритися з тим, що тебе немає... ми повинні були дожити до старості як ти і казала, повинні були згадувати молодість і сміятися, повинні були відзначити твоє найкраще весілля на білому піщаному пляжі біля теплого моря, стати хрещеними у дітей одна одної... ти завжди зі мною і завжди поруч, маленька Ді, я хочу в це вірити...", - написала сестра загиблої.

Як повідомляв УНІАН, Оксана Євтєєва в харківському ДТП втратила відразу двох близьких людей, чоловіка Олександра Євтєєва і молодшу сестру Діану Берченко. У самої Оксани були зламані ребра, рука, нога, тазостегнова тріщина, порвана легеня. Їй вирізали селезінку.

24-річна Діана Берченко через тиждень після страшної аварії від отриманих травм померла у лікарні, не виходячи з коми. Вона стала шостою жертвою ДТП.

Чоловік Оксани Євтєєвої, 27-річний Олександр Євтєєв, загинув на місці від відкритої черепно-мозкової травми.

Також, причиною смерті ще трьох пішоходів - Ніни Кобисеєвої і Алли та Анастасії Сокіл став відрив серця від артерій. Наталія Умаєва загинула від численних переломів, розриву внутрішніх органів і черепно-мозкової травми.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.