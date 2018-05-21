У Києві скасували концерт Віталія Козловського, через виступ на 9 травня у Москві

Раніше праворадикальна організація «Сокіл» заявила про намір блокувати концерт українського співака Віталія Козловського, який був запланований у Києві на 21 травня.

Київський клуб Caribbean Club скасував концерт Віталія Козловського через його виступу в Москві.

Про це повідомили в адміністрації закладу, передає "Громадське".

Зазначається, що рішення прийняло керівництво клубу, і жодних погроз з боку людей, які імовірно планували б зірвати концерт, не надходило.

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«Адміністрація Caribbean Club 11/05 скасувала концерт Віталія Козловського. Цей концерт не відбудеться 21-го травня або в інший день. Будь-яка інша інформація є неправдивою», - також йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Раніше праворадикальна організація «Сокіл» заявила про намір блокувати концерт українського співака Віталія Козловського, який запланований у Києві на 21 травня.

Згідно з заявою організації, це відповідь на виступ артиста на концерті в Москві 9 травня.

Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Незабаром на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ в країні-агресора.

Пізніше стало відомо, що організатори відмінили концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.