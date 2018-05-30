ЗНО з німецької мови-2018: опубліковано правильні відповіді на тест (документ)

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на ЗНО з німецької мови, який відбувся 29 травня 2018 року.

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Відповіді до завдань сертифікаційної роботи з німецької мови опубліковані на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з німецької мови відбудеться до 14 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення), ухвалені на засіданні предметної фахової комісії, буде опубліковано 31 травня 2018 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що абітурієнти, які 29 травня 2018 року здавали зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови, можуть ознайомитись із правильними відповідями.