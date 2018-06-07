Телеведуча Сніжана Єгорова потрапила до лікарні

Ведуча пов'язує своє потрапляння в лікарню з нещодавнім звільненням.

Телеведуча і багатодітна мати Сніжана Єгорова потрапила до лікарні.

Про це Сніжана повідомила на сторінці в Facebook. Телеведуча записала відеозвернення до своїх шанувальників прямо з лікарні.

Єгорова, не стримуючи сліз, подякувала своїм підписникам та друзям за підтримку в останні дні і вибачилася за свою емоційність.

"Хочу вибачитися за те, що не змогла бути цинічною, прагматичною і не змогла втриматися від емоційного вчинку. За те, що я намагаюся залишитися порядною людиною і за те, що не змогла бути неемоційною у цій ситуації", - сказала ведуча.

Ведуча пов'язує своє потрапляння в лікарню з нещодавнім звільненням.

"Завдяки таким "професіоналам" я опинилася в лікарні, а моїх дітей мені на час довелося заховати,так як я не знаю,чого ще я можу очікувати після призову до мого вбивства, яке позиціонується як "курйозне опитування" в ефірі загальнонаціонального телеканалу", - написала в соцмережі Єгорова.

Як повідомляв УНІАН, звільнитися телеведуча вирішила після того, як в ефірі передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було обрати, кого врятувати і не дати вбити ворога: Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.