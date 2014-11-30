Порошенко: Україна робить все, щоб не залишити в біді жителів Донбасу

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ARD.На переконання президента, люди на захоплених бойовиками територіях все більше розуміють, хто справді відстоює їх інтереси.

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«Люди бачать, що ці люди зі зброєю - звичайні бандити. Вони приходять, забирають, грабують, вбивають і при цьому не можуть забезпечити елементарні потреби людей», - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що жителі захоплених територій все частіше вдаються до акцій протесту з вимогою, щоб бандити залишили їх рідний край. Глава держави зазначив, що на підконтрольних бойовикам територіях не вистачає їжі, води і тепла, зруйнована банківська система і немає грошей, тому що терористи все розікрали.

«Зате Україна, не отримуючи ні копійки, поставляє газ і електроенергію, вартість якої склала майже $700 млн, направляє гуманітарну допомогу - їжу і медикаменти», - сказав президент.

Петро Порошенко підкреслив, що порушення бойовиками мінських домовленостей призвели до численних жертв. За його словами, на сьогоднішній день всі міжнародні місії, включаючи місію моніторингового спостереження ОБСЄ, офіційно підтверджують, що порушниками домовленостей є терористи, які обстрілюють мирні квартали, міжнародних спостерігачів, не дозволяють мирному процесу повернутися на Донбас.

Президент повідомив, що зараз в підвалах бойовиків залишається понад 600 українських військовослужбовців і громадян, у тому числі жінок і дітей. У зв'язку з цим Петро Порошенко підкреслив, що Україна наполягає на виконанні всіма сторонами домовленостей.