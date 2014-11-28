ОБСЄ проведе з бойовиками переговори про "міні-припинення вогню"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

«Місія проводить якісь розмови з терористами про те, щоб муніципальні служби почали там працювати і щоб люди отримали якісь чисто базові потреби», - зазначив він.

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«Кілька днів тому в Трьохізбенці, коли ми поспілкувалися з одними з повстанців... Можу сказати, що мова йде не тільки про групи, з якими ми ведемо постійних діалог, але там є багато маленьких збройних груп, особливо на півдні Луганська», - додав Боцюрків.

Він повідомив, що «в Трьохізбенці ми змогли провести переговори про таке міні-припинення вогню в конкретному селі, було роздано гуманітарну допомогу, ремонті роботи почались. Зараз нам потрібно знову сідати за стіл переговорів для того, щоб домовитись ще по кількох селах. Це дуже складний процес».

«Протягом наступних тижнів ми будемо більше просити допомагати нам і надавати нам більший доступ», - зауважив речник спецмісії ОБСЄ.