Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить понад 498,3 тис. осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

За даними штабу, за добу 29 листопада було переміщено 5 тис. 274 особи.

Загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів, становить 19 тис. 585 осіб, у тому числі 5 тис. 440 дітей, 1 тис. 411 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 65 осіб.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 478 тис. 762 особи, у тому числі 123 тис. 954 дитини, 104 тис. 606 інвалідів та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької (74 тис. 74 особи) та Луганської (30 тис. 120 осіб) областей. За добу – 5 тис. 209 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, за даними звіту Офісу ООН з координації гуманітарних зусиль, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні фахівці організації оцінюють у 490 тис. 46 осіб, ще 545 тис. 613 знайшли прихисток у сусідніх країнах.

У зоні бойових дій на сході України залишаються близько 5 млн 200 тис. осіб, вважають в офісі ООН.

Станом на 25 листопада, за даними ООН, внаслідок конфлікту на сході України загинули 4 тис. 356 осіб, ще 10 тис. 16 були поранені.