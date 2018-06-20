Денісова попросила Червоний Хрест відвідати Сенцова, Кольченка, Балуха, Клиха і Шумкова

Омбудсмен звернулась з офіційним листом, адже впродовж останніх днів їй не дають змоги зустрітись з Бартом особисто.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить голову регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі та Молдові Магне Барта відвідати українських політв’язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова, яких незаконно утримують на території Росії та окупованого Криму.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, Денісова направила Барту офіційного листа. Як заявила омбудсмен, впродовж останніх днів вона намагалась особисто зустрітись з Бартом, але цього так і не сталось. «Від учора намагаюсь зустрітися з керівництвом регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Російській Федерації, Білорусі та Молдові. Сьогодні його помічник повідомила, що в нього, цитую, «дуже щільний графік і він не може зустрітися». На запитання: «Може, тоді завтра?», відповіли, що немає жодного віконця», - наголосила Денісова.

Враховуючи це, вона направила до МКЧХ звернення з проханням відвідати українських політв’язнів. «Я попросила його здійснити візити в пенітенціарні заклади, де вони відбувають покарання, аби перевірити стан їхнього здоров'я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України», - повідомила уповноважений.

Як зауважили у прес-службі, омбудсмен неодноразово зверталась до МКЧХ. Так, 25 травня Денісова просила МКЧХ перевірити стан дотримання прав незаконно засуджених в Росії Сенцова, Кольченка, Романа Сущенка, Ресуеля Веліляєва. Крім того, уповноважений просила віце-президента МКЧХ посприяти візиту представника організації у слідчий ізолятор Сімферополя та перевірити умови тримання та надання медичної допомоги Балуху, Узеіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову. 9 червня Денісова звернулась до МКЧХ з проханням перевірити умови тримання громадян України у тюрмах і СІЗО на окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі.

18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Сущенком.

19 червня зранку вона заявила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості.

Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна.

Денісова повідомила, що станом на 18 червня була домовленість з Москальковою про те, що вона зможе зустрітись із заарештованим за підозрою у держзраді керівником РІА «Новости Украина» Кирилом Вишинським у Києві, його спеціально для цього доставлять у столицю з херсонського СІЗО, а вона в Салехарді зможе побачити Сенцова. За словами Денісової, Москалькова заявила, що такий варіант не влаштовує російську сторону. «Москалькова запропонувала, що спочатку вона поїде в Україну відвідає когось, а потім почнемо розглядати можливість наших візитів, у тому числі до Сенцова», - сказала Денісова.

Вона наголосила, що на такий варіант Україна не погодиться, адже українські політв’язні голодують і їх потрібно побачити якнайшвидше.

Денісова підкреслила, що відсутня інформація про стан здоров’я українських політв’язнів, які голодують, - Сенцова, Балуха, Клиха, Шумкова і Кольченка, який вийшов з голодування, але втратив вагу.

Денісова повідомила, що за підсумками зустрічі домовились, що її офіс пише листа з проханням терміново надати доступ до Сенцова, Балуха, Клиха та Кольченка, а Москалькова зможе поїхати синхронно до будь-кого із заарештованих росіян в Україні.

За словами українського омбудсмена, Москалькова не ухвалює самостійно рішення і завжди комусь дзвонить, щоб узгодити свої подальші кроки.