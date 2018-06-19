"Людина помирає": культурні діячі РФ попросили Путіна помилувати Сенцова

Відомі російські режисери та журналісти також закликали президента пом'якшувати політичний клімат в країні і миритися з сусідніми країнами.

Російські культурні діячі просять президента РФ Володимира Путіна помилувати незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Відповідні звернення розміщено на сайті радіостанції «Ехо Москва».

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"Шановний Володимире Володимировичу! Людина помирає. Ми не думаємо, що провина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях - його безстрокове голодування це доводить », - йдеться у зверненні.

Автори документа просять Путіна проявити милосердя, «щоб врятувати людське життя».

«Нам треба пом'якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас», - наголошується в заяві.

Звернення до Путіна підписали режисери Андрій Звягінцев, Юрій Норштейн, Костянтин Бронзит, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, Павло Лунгін і Олександр Сокуров. Також прохання підтримали журналісти Володимир Познер і Ксенія Собчак, актриса Чулпан Хаматова і глава «Росскино» Катерина Мцітурідзе.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.