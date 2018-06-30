Україна залишила топ-10 найбільш небезпечних країн світу

Але Україна стала найнебезпечнішою країною Європи, за винятком Росії.

Україна покинула десятку найбільш небезпечних країн у світі, згідно з рейтингом організації Institute for Economics and Peace.

Про це йдеться на сайті організації, передає Апостроф.

Україна піднялася на 2 позиції і посіла 152-е місце в рейтингу рівня безпеки серед 163 країн світу.

Таким чином, Україна стала найнебезпечнішою країною Європи, за винятком Росії. РФ зайняла в рейтингу 154-е місце.

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Даний рейтинг включає в себе 23 якісних показника з авторитетних джерел.

Для складання рейтингу враховуються рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів, ступінь мілітаризації суспільства, рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, корумпованість і так далі.