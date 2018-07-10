Польські актори і митці влаштували акцію на знак солідарності з Сенцовим (відео)

Польські актори планують записати відео, в якому читатимуть тексти Сенцова англійською і російською мовами.

Найвідоміші актори країни прочитали оповідання українського режисера, який у російській колонії голодує вже 58-й день.

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Організатор проекту - головний польський портал про культуру, тексти переклали волонтери, а от актори, гонорари яких сягають тисяч євро за день, знімалися абсолютно безкоштовно, йдеться у сюжеті ТСН.

Участь у проекті взяв культовий актор Даніель Ольбрихський, який постійно, при кожній нагоді говорить про Сенцова.

Також долучився до акції директор Польського театру Анджей Северин. Він каже, що хоче висловити солідарність з Сенцовим, і хоче щоб його тексти почули й інші поляки.

Польські актори планують записати відео, в якому читатимуть тексти англійською і російською.