Польські актори і митці влаштували акцію на знак солідарності з Сенцовим (відео)
20:00, 10 липня 2018Суспільство
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Польські актори планують записати відео, в якому читатимуть тексти Сенцова англійською і російською мовами.
фото УНІАН
Найвідоміші актори країни прочитали оповідання українського режисера, який у російській колонії голодує вже 58-й день.
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Організатор проекту - головний польський портал про культуру, тексти переклали волонтери, а от актори, гонорари яких сягають тисяч євро за день, знімалися абсолютно безкоштовно, йдеться у сюжеті ТСН.
Участь у проекті взяв культовий актор Даніель Ольбрихський, який постійно, при кожній нагоді говорить про Сенцова.
Також долучився до акції директор Польського театру Анджей Северин. Він каже, що хоче висловити солідарність з Сенцовим, і хоче щоб його тексти почули й інші поляки.
Польські актори планують записати відео, в якому читатимуть тексти англійською і російською.
Польські актори та митці влаштували акцію на знак солідарності з Олегом Сенцовим
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