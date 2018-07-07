"Не так чудово, як здається декому": Сенцов у новому листі розповів про своє здоров'я

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов голодує з 14 травня з вимогою звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів.

Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов написав листа акторці Риммі Зюбіній.

Лист українська акторка оприлюднила у Facebook.

Датовано лист 3 липня. У ньому українець пояснює, чому відповіді на листи до нього приходять так довго.

«Я почуваю себе нормально, не зважаючи на 51-й день (голодування – ред). Звісно, не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам. Моє здоров’я — кожен бачить те, що хоче бачити», — написав Сенцов.

Він розповів, що листи, за допомогою яких він може спілкуватися, дуже часто губляться. А якщо і надходять — то з затримкою.

«Не дивуйся, що відповідь приходить не скоро. Це ж не звичайна електронна пошта, яка приходить на мій ноутбук!:) Спочатку її читає цензор та інші зацікавлені особи, потім його роздруковують та віддають мені, і може не в той же день. Потім я пишу відповідь і процедура повторюється в тому ж порядку. Так що, якщо загалом відповідь приходить за тиждень, то це нормальна швидкість для цієї системи», — сказав Сенцов.

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За його словами, листи з України до нього йдуть місяць, і приблизно стільки же часу йдуть назад.

«Із дзвінком така ж ситуація — пробитися дуже важко. Там з-за кордону один автомат на весь табір. Тому звичайно намагайтеся, але не факт, що до мене дійде черга. Якщо взагалі такий дзвінок дозволять. Сама розумієш, яка ситуація довкола мене, і тут в тому числі. Тому не заморочуйтесь, є ж листи!», — написав політв’язень акторці.

Раніше російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова відвідала Олега Сенцова та заявила, що він почувається нормально та навіть нібито набрав вагу. Також Москалькова заявила Сенцову, що той виглядає «краще ніж на фото».

Політв'язень Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії, 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля. 28 травня Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Він почав голодувати перед Чемпіонатом світу з футболу, який проходить у Росії, щоб привернути увагу якомога більшої кількості людей.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані.

Зазначимо, в Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії.

58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.