Проти туроператора Join Up відкрили кримінальне провадження - адвокат

Провадження відкрито за фактом шахрайства, а саме незаконного заволодіння коштами клієнтів туроператора.

Проти співробітників туристичної компанії Join Up, клієнти якої цього літа неодноразово скаржилися на проблеми з затримками вильотів і прильотів, відкрили кримінальне провадження.

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Про це повідомив адвокат компанії AVER LEX Віталій Сердюк на сторінці у соцмережі. Головне управління Нацполіції Києва відкрило провадження за фактом шахрайства, а саме незаконного заволодіння коштами клієнтів туроператора у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу).

«Подібні дії цього туроператора, з якими зіткнулися і ми, набули масового характеру. Тисячі ошуканих громадян і абсолютно ніякої реакції як представників влади, так і правоохоронних органів. Посадові особи цього туроператора не тільки не відчувають уколів совісті, але і впевнені в повній безкарності», - написав Сердюк.