Туроператор пояснив, чому українські туристи застрягли в Барселоні і пообіцяв компенсувати 15 євро

16:03, 23 липня 2018
Новини туризму
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В Барселоні застрягла група українських туристів | фото: Alexander Topchiy

Про це повідомляє ТСН з посиланням на туроператора JoinUp.

З аеропорту "Бориспіль" літак вилетів о 13:20 до Барселони, звідки має забрати застряглих там українців.

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Наразі українці, які очікують від ночі на свій рейс до Києва, ще не проходили паспортний і митний контролі. Виліт призначений на 17:20. Туроператор обіцяє компенсацію на кожного пасажира у розмірі 15 євро.

Пасажири, які очікували на свій рейс до Іспанії, були розміщені в київському готелі і чекали там на літак.

Нагадаємо, в аеропорту Барселони застрягла група українських туристів. За розкладом літак від аеропорту "Бориспіль" мав вилетіти до Барселони о 3:10, проте виліт відкладали спочатку на 12:25.

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Теги: #аеропорт#туризм#туристи#Барселона#YanAir