В ОБСЄ заявили, що «режим тиші» знаходиться в хиткому стані
Заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хаг заявляє , що, незважаючи на зменшення бойовиками інтенсивності обстрілів, ризик ескалації конфлікту на Донбасі залишається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Хаг сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
«Спостерігачі ОБСЄ підтверджують, що зона безпеки, про яку домовилися в Мінську, поки що небезпечна, ризики ескалації залишаються. Оскільки ці положення поки що не виконуються, і ми вважаємо, що вони мають виконуватися всіма сторонами»,- сказав Хаг.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.
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19 вересня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.
Перші домовленості про припинення вогню були досягнуті на засіданні контактної групи 5 вересня.
Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.
З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, зменшили інтенсивність обстрілу.
За даними прес-центр АТО й РНБО, за останню добу бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, поранено одного військового й двох цивільних.
Також в РНБО заявили, що фіксують «поступове та обопільне» встановлення «режиму тиші» в районах проведення антитерористичної операції.