У РНБО побачили «поступове та обопільне» встановлення «режиму тиші»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

РНБО фіксує «поступове та обопільне встановлення «режиму тиші» в районах АТО», - зазначив він.

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«Протягом минулої доби фактів використання важкої техніки, артилерії та систем залпового вогню «Град» не зафіксовано», - додав Лисенко.

Крім того, за його словами, незаконні збройні формування проводять організаційні та мобілізаційні заходи з метою створення єдиного командування над окремими бандфоруваннями та доукомплектування бригад за російським стандартом.

«Бригади доукомплектовуються за рахунок так званих добровольців з РФ», - наголосив Лисенко.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня. 19 вересня в Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі було підписано меморандум про припинення вогню.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, зменшили інтенсивність обстрілу.

Сьогодні, 12 грудня, прес-центр АТО повідомив, що бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, поранено двох цивільних.