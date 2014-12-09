Режим припинення вогню введено в дію на всіх позиціях – прес-центр АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

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«За ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО введено в дію режим припинення вогню», - повідомляє прес-центр.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу штабом Антитерористичної операції не зафіксовано ознак припинення вогню зі сторони терористів.

У зону ураження потрапили населені пункти Станиця Луганська, Трьохізбенка, Новомихайлівка, Верхня Вільхова, Щастя, Кримське, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Піски,Тоненьке, Новобахмутівка, Красне, Тарамчук, Артемово, Майорськ, Чернухіно, Шуми, Дебальцево, Ольховатка, Вуглегірськ, Нікішене, Новоорлівка, Рідкодуб.