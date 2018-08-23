ГПУ проситиме арештувати екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" із заставою у півмільярда - адвокат

На початку тижня правоохоронці вдруге затримали колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова.

Генпрокуратура підготувала клопотання про арешт екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова із альтернативою внесення застави у 500 мільйонів гривень.

Про це розповів адвокат підозрюваного Віталій Коломієць, пише Українська правда.

За його словами, таку інформацію йому повідомив телефоном прокурор.

"Клопотання захисту мають завтра (23 серпня - УП) зранку дати", - зазначив юрист.

Із усіх фігурантів справи це найбільша сума застави. До цього часу лідером за цим показником був Олександр Кацуба. За його свободу просили 450 мільйонів.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня, співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України вдруге затримали колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова.

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Адвокат Тамразова Микола Ореховський заявляв, що затримання відбулося в рамках розслідування кримінального провадження щодо злочинної організації на чолі з колишній президентом України Віктором Януковичем.

Ореховський уточнив, що з обшуком до Тамразова правоохоронці прийшли о 8.20, а вивезли його з квартири об 11.15.

9 серпня правоохоронці вже затримували Тамразова, коли викрили його під час спроби передати 100 тис. дол. хабара (від раніше обумовлених 200 тис. дол.) заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ за те, щоб прокурор не клопотав про арешт газу.

За фактом пропонування неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 КК України.

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Тамразова затримали при спробі дати хабар за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав Тамразову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Підозрюваний повинен був перебувати під вартою до 7 листопада.

13 серпня Тамразов залишив Лук'янівське СІЗО після внесення за нього застави.