Екс-топ-менеджера «Укргазвидобування» затримали при спробі дати $200 тисяч хабара прокурору (фото)
Правоохоронці затримали екс-заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова при спробі дати прокурору ГПУ хабаря у 200 тисяч доларів, повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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Як повідомив очільник ГПУ у Facebook, затримання стало результатом спільної операції ГПУ та СБУ.
«Після заяви про пропонування хабара і отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації Януковича В.Ф», – вказав Луценко.
Раніше у Києві затримали високопосадовця ДФС, що вимагав хабара у $20 тисяч.