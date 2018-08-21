Колишнього топ-менеджера "Укргазвидобування" Тамразова затримали у справі про злочинну організацію, пов'язану з Януковичем

Адвокат повідомив, що цього разу колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова затримали в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з діяльністю злочинної організації на чолі з колишнім президентом Віктором Януковичем.

Сьогодні співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України вдруге затримали колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова.

Як повідомив УНІАН адвокат Тамразова Микола Ореховський, формально його клієнта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Затримали працівники Генеральної прокуратури за допомогою спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки. Затримали незаконно, без судового рішення, яке надавало б дозвіл на таке затримання. Підстав, передбачених статтею 208 КПК, щоб затримувати особу без рішення суду не існувало", - заявив адвокат.

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За його словами, затримання відбулося в рамках розслідування іншого кримінального провадження, ніж за попереднього затримання 9 серпня 2018 року.

"Тут Тамразова приплітають до злочинної організації на чолі з Януковичем", - сказав Ореховський.

"Це зовсім інше провадження, але воно все пов'язане... Там - прокурор Кулик свідок, тут прокурор Кулик - працівник департаменту, прокурори якого, скажімо так, здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням", - додав адвокат.

При цьому Ореховський уточнив, що з обшуком до Тамразова правоохоронці прийшли о 8.20, а вивезли його з квартири об 11.15.

За його словами, поки невідомо, куди доставлять його підзахисного.

Ореховський додав, що правоохоронці мають намір надати Тамразову повідомлення про підозру і припустив, що готуватимуть клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня правоохоронці викрили Тамразова під час спроби передати 100 тис. дол. хабара (від раніше обумовлених 200 тис. дол.) заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ за те, щоб прокурор не клопотав про арешт газу.

За фактом пропонування неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 КК України.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Тамразова затримали при спробі дати хабар за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав Тамразову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Підозрюваний повинен був перебувати під вартою до 7 листопада.

13 серпня Тамразов залишив Лук'янівське СІЗО після внесення за нього застави.