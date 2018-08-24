Сьогодні Україна святкує 27-му річницю незалежності (відео)

Головним дійством Дня незалежності України буде військовий парад.

Цьогоріч нашій незалежній державі виповнюється 27 років. Традиційно у Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванках.

Головним дійством Дня незалежності буде військовий парад, який пройде головною вулицею столиці. На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Дійство розпочнеться о 10:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності в Києві.

У військовому параді візьмуть участь жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

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Також у параді братимуть участь 18 іноземних делегацій. Вперше прозвучить нове офіційне привітання українських Збройних сил "Слава Україні! Героям слава!". Охорону порядку в День Незалежності України 24 серпня будуть забезпечувати близько 30 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, 24 серпня 1991 року було Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України.