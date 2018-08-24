этот материал доступен на русском

Сьогодні Україна святкує 27-му річницю незалежності (відео)

10:00, 24 серпня 2018
Суспільство
69 0

Цьогоріч нашій незалежній державі виповнюється 27 років. Традиційно у Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванках.

Головним дійством Дня незалежності буде військовий парад, який пройде головною вулицею столиці. На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Дійство розпочнеться о 10:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності в Києві.

У військовому параді візьмуть участь жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Читайте такожНа генеральній репетиції параду в Києві показали довгоочікувані "Джавеліни" (фото)

Також у параді братимуть участь 18 іноземних делегацій. Вперше прозвучить нове офіційне привітання українських Збройних сил "Слава Україні! Героям слава!". Охорону порядку в День Незалежності України 24 серпня будуть забезпечувати близько 30 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, 24 серпня 1991 року було  Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності
Теги: #Україна#незалежність#парад на День Незалежності#День незалежності#військовий парад в Києві