Полторак розповів про участь іноземних підрозділів у генеральній репетиції параду (фото)

Також у тренуванні брали участь прапороносні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі та прапороносна група багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг».

У генеральній репетиції військового параду до Дня незалежності України, яка відбулася вчора, 22 серпня, на вулиці Хрещатик, взяли участь парадні розрахунки восьми іноземних підрозділів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, у тренуванні взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців Збройних сил України.

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«Майданом також крокували парадні розрахунки восьми іноземних підрозділів із Великої Британії, США, Канади, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови та прапороносні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі та прапороносна група багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг», - зазначив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, у параді з нагоди Дня Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі українських військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки. Як повідомляв Полторак, очікується також участь військових з 18 країн світу.

22 серпня на Хрещатику відбулася генеральна репетиція параду, у якій взяв участь президент України Петро Порошенко.