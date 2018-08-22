Парад на День Незалежності 2018: що покажуть українцям і коли дивитися

На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

24 серпня, у День Незалежності України, о 10:00 розпочнеться військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві.

Президент України Петро Порошенко запросив усіх киян 24 серпня прийти на парад на Хрещатику з нагоди Дня незалежності.

Як пройде парад

На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Всього по Хрещатику пройдуть 24 парадних розрахунків, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України.

У нинішньому військовому параді візьмуть участь жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

У параді братимуть участь 18 іноземних делегацій.

На військовому параді також вперше прозвучить нове офіційне привітання українських Збройних сил "Слава Україні! Героям слава!".

Охорону порядку в День Незалежності України 24 серпня будуть забезпечувати близько 30 тисяч правоохоронців.

Що покажуть на параді

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Під час параду в День Незалежності вперше публічно представлять новий транспортний літак Ан-178. Також очікується презентація нових зразків озброєння та військової техніки, створених вітчизняним ОПК. У їх числі виділяють ракетне та артилерійське озброєння: ОТРК "Сапсан", високоточну систему залпового вогню Вільха, автоматизовану систему залпового вогню Верба, 155-мм САУ Богдана, модернізовані танки Т-64БВ.

17 серпня та 20 серпня в Києві вже відбулися репетиції параду, в тому числі репетиція прольоту авіації. Не обійшлося і без пригод - ЗРК "Бук" в'їхала у будинок бізнес-центру. У Міністерстві оборони почали службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди/

Де дивитися

Українські телеканали 24 серпня покажуть парад на Майдані в прямому ефірі, стежити за трансляцією можна буде і на сайті УНІАН, а також на нашій сторінці у Facebook.

Обмеження руху

У центрі Києва 22-24 серпня буде діяти заборона на паркування, а також передбачені тимчасові зміни транспортного руху і метрополітену в центрі у зв'язку зі святковими заходами.

Список вулиць, на яких буде обмежено рух, можна подивитися тут.