На День Незалежності порядок в Україні охоронятимуть 30 тисяч силовиків

Правопорядок забезпечуватимуть представники Національної гвардії, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Охорону порядку в День Незалежності України 24 серпня забезпечуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише "Радіо свобода".

За його словами, це, зокрема, представники Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Раніше у Нацполіції повідомили, що загалом у День Незалежності заплановано проведення понад тисячі урочистих заходів, в яких візьме участь орієнтовно 700 тисяч громадян.

У центрі Києва в День Незалежності відбудеться військовий парад. Планується, що в ньому візьме участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць військової техніки. Генеральну репетицію проведуть 22 серпня.

З 22 серпня підрозділи МВС України переводять на посилений варіант несення служби, а прикордонники до Дня Незалежності вирішили посилити охорону кордонів.