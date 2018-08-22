На День Незалежності порядок в Україні охоронятимуть 30 тисяч силовиків

12:02, 22 серпня 2018
Суспільство
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У центрі Києва в День Незалежності відбудеться військовий парад / фото УНІАН

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише "Радіо свобода".

За його словами, це, зокрема, представники Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Раніше у Нацполіції повідомили, що загалом у День Незалежності заплановано проведення понад тисячі урочистих заходів, в яких візьме участь орієнтовно 700 тисяч громадян.

У центрі Києва в День Незалежності відбудеться військовий парад. Планується, що в ньому візьме участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць військової техніки. Генеральну репетицію проведуть 22 серпня.

З 22 серпня підрозділи МВС України переводять на посилений варіант несення служби, а прикордонники до Дня Незалежності вирішили посилити охорону кордонів.

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Теги: #правоохоронці#День незалежності