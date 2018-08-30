Стало відомо, хто буде новим героєм шоу "Холостяк"

Новим "Холостяком" став 30-річний ведучий каналу М1, радіостанції «Русское Радио Україна» та головний редактор XXL (Україна) Микита Добринін.

Названо ім'я нового героя популярного телешоу "Холостяк". Ним став 30-річний ведучий каналу М1, радіостанції «Русское Радио Україна» та головний редактор XXL (Україна) Микита Добринін.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу СТБ.

"Моє життя досить динамічне і насичене, тому будинок для мене є певною фортецею, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині повинно бути спокійно і затишно разом, – розповідає Добринін. – Я той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і відносини варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половину на цьому проекті", - ділиться Добринін.

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Директор ТО Ганна Калина стверджує, що Микита Добринін – перший Холостяк, який сподобався телеглядачам ще до того, як офіційно став героєм романтичного реаліті.

"У цьому році ми вперше дали можливість запропонувати ім'я нового Холостяка тим, для кого створюємо цей проект - нашим глядачам, – каже Ганна. – Весь червень вони озвучували свої переваги і голосували на офіційних сторінках каналу (сайт СТБ, соцмережі і додаток «Телепортал»)... Стильний, ввічливий, освічений, уважний – це точно про нашого Холостяку. В ньому відчувається гідне виховання і чоловіча зрілість. Ідеальне спортивне тіло точно не залишить байдужою жодну дівчину. До речі, нашим учасницям у цьому сезоні буде особливо нелегко завоювати Холостяка, адже за плечима у Микити вже є досвід офіційного шлюбу і точне розуміння того, що саме він шукає в довгострокових відносинах".

Як повідомляв УНІАН, раніше Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу.