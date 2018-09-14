Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: екс-командиру "Східного корпусу" Ширяєву оголосили підозру

Екс-командиру поліцейської роти «Східний корпус» Олега Ширяєва підозрюють у хуліганстві із використанням зброї.

У Харкові слідчі у справі про рейдерське захоплення елеватора оголосили підозру екс-командиру поліцейської роти «Східний корпус» Олегу Ширяєву.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

За відомостями поліції, сьогодні, 13 вересня, Ширяєву оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство із використанням зброї) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в селищі Занки Зміївського району Харківської області під час бійки між місцевими жителями та групою осіб, які намагалися захопити елеватор, постраждали кілька людей, у тому числі поліцейський.

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Правоохоронці почали розслідування одразу за кількома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.2 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

12 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що екс-командир поліцейської роти «Східний корпус» Олег Ширяєв може бути причетним до організації захоплення елеватора.

Того ж дня Ширяєв був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

13 вересня в Харкові суд обиратиме запобіжний захід для 22 затриманих у справі зловмисників.

Олег Ширяєв - колишній командир роти міліції "Східний корпус", яку сформували у 2014 році і розпустили у 2018 році. Він керував ротою у 2014-2015 рр.

За словами директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, Ширяєв ще з 2015 року не працює в правоохоронних органах.